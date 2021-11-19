В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами

Некоторые лечебно-диагностические центры в Азербайджане объединят с районными/городскими центральными больницами.

Некоторые лечебно-диагностические центры в Азербайджане объединят с районными/городскими центральными больницами.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию.

На сегодняшний день 7 таких центров уже объединены с больницами. Планируется объединить еще 4 таких центра:

- Ширванский лечебно-диагностический центр с Ширванской городской центральной больницей;

- Газахский лечебно-диагностический центр с Газахской центральной районной больницей;

- Джалилабадский лечебно-диагностический центр с Джалилабадской центральной районной больницей;

- Товузский центр гемодиализа и диагностики с Товузской центральной районной больницей

Цель проводимых реформ - повысить качество и доступность медицинских услуг посредством объединения кадрового потенциала и материально-технических ресурсов медучреждений. Создание единого медицинского учреждения в городе или районе способствует более эффективной системе управления. Это будет способствовать повышению зарплат как медицинского, так и немедицинского персонала, а также обеспечит более эффективное использование финансовых средств.