В Азербайджане COVID-19 чаще заражаются люди в возрасте от 30 до 39 лет

Обнародована статистика заболевших коронавирусом в Азербайджане

Обнародована статистика заболевших коронавирусом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на "Koronavirusinfo.az", по данным статистики по стране, 54,8% зараженных COVID-19 зарегистрировано в Баку, 13% - в Абшероне, 11,7% - в Аранском районе, 6,9% - в Гянджа-Газахском, 3,1% - в Губа-Хачмазском, 3,9% - в Шеки-Загатальском, 2,5% - в Лянкяранском, 2,3% - в Нагорном Ширванском, 1,3% - в Верхнем Карабахе, 0,08% - в Нахчыване.

В городе Баку 14,6% инфицированных зарегистрированы в Бинагадинском, 13,5% - в Хатаинском, 12,1% - в Ясамальском, 11,3% - в Сабунчинском районах.

При распределении по возрастным группам, 22% зараженных приходятся на возрастную группу 30-39 лет, 18% - 50-59, 15% - 20-29, 40-49, 60-69, 6% - 10-19, 4% - 70-79, 3% - 0-3, 2% - 80+.

53% инфицированных составляют женщины, 47% - мужчины.