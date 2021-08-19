О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане COVID-19 чаще заражаются люди в возрасте от 30 до 39 лет

В Азербайджане COVID-19 чаще заражаются люди в возрасте от 30 до 39 лет Обнародована статистика заболевших коронавирусом в Азербайджане
Здоровье
19 августа 2021 г. 12:35
В Азербайджане COVID-19 чаще заражаются люди в возрасте от 30 до 39 лет

Обнародована статистика заболевших коронавирусом в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на "Koronavirusinfo.az", по данным статистики по стране, 54,8% зараженных COVID-19 зарегистрировано в Баку, 13% - в Абшероне, 11,7% - в Аранском районе, 6,9% - в Гянджа-Газахском, 3,1% - в Губа-Хачмазском, 3,9% - в Шеки-Загатальском, 2,5% - в Лянкяранском, 2,3% - в Нагорном Ширванском, 1,3% - в Верхнем Карабахе, 0,08% - в Нахчыване.

В городе Баку 14,6% инфицированных зарегистрированы в Бинагадинском, 13,5% - в Хатаинском, 12,1% - в Ясамальском, 11,3% - в Сабунчинском районах.

При распределении по возрастным группам, 22% зараженных приходятся на возрастную группу 30-39 лет, 18% - 50-59, 15% - 20-29, 40-49, 60-69, 6% - 10-19, 4% - 70-79, 3% - 0-3, 2% - 80+.

53% инфицированных составляют женщины, 47% - мужчины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan reveals statistics on coronavirus infections
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların statistikası açıqlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
Азербайджанские миротворцы продолжают службу в Афганистане
15 августа 2021 г. 15:23
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
Сегодня день Ашура
Сегодня день Ашура
19 августа 2021 г. 00:00
Выходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
ФотоВыходки благодетелей Армении: каких еще шагов ждать Азербайджану от своих соседей? 
13 августа 2021 г. 13:35
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
В Баку задержан мужчина, находившийся в розыске 19 лет
16 августа 2021 г. 17:24
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
Минобразования назвало причины непризнания дипломов бакинского филиала Университета Anadolu
12 августа 2021 г. 17:16
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский районы
17 августа 2021 г. 22:15
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 3 508 человек
14 августа 2021 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi