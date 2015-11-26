В Азербайджане более 400 тыс. людей заражены вирусом гриппа и острой инфекцией верхних дыхательных путей

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане по сравнению с предыдущими годами отмечается рост числа заболеваемости населения инфекционными и паразитарными болезнями.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в прошлом году отмечался рост числа заражения вирусом гриппа и инфекцией верхних дыхательных путей.

Согласно статистике, в прошлом году 400 163 человека заразились вирусом гриппа и инфекцией верхних дыхательных путей.

Помимо этого, среди населения широко распространились общие острые кишечные инфекции. В 2014 году у 14 496 человек были выявлены вышеуказанные инфекции. В то же время 13 919 человек перенесли ветрянку.

Кроме этого, было выявлено 225 случаев чесотки, 10 случаев - сибирской язвы, 337 случаев - бруцеллеза, 84 случаев - педикулеза и один случай кори.

В информации говорится, что в прошлом году в стране случаи дифтерии, коклюша, краснухи не были выявлены.