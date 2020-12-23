В Азербайджане 2 334 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 2 334 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 461 человек выписан после выздоровления.

В Азербайджане выявлено 2 334 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 461 человек выписан после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 46 человек.

До сих пор в стране выявлено 208 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 151 660 пациентов излечились, 2 340 скончались, число активных больных составляет 54 211 человек.

За последние сутки проведено 14 599 тестов, за истекший период - 2 102 957 тестов.