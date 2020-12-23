О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане 2 334 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане 2 334 новых случая заражения COVID-19 В Азербайджане выявлено 2 334 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 461 человек выписан после выздоровления.
Здоровье
23 декабря 2020 г. 17:21
В Азербайджане 2 334 новых случая заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 2 334 новых случая заражения коронавирусом (COVID-19), 4 461 человек выписан после выздоровления.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 46 человек.

До сих пор в стране выявлено 208 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 151 660 пациентов излечились, 2 340 скончались, число активных больных составляет 54 211 человек.

За последние сутки проведено 14 599 тестов, за истекший период - 2 102 957 тестов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan confirms 2,334 new COVID-19 cases, 46 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2 334 yeni yoluxma qeydə alınıb, 46 nəfər vəfat edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

С 1 января в этих городах и районах будет введено обязательное медстрахование
С 1 января в этих городах и районах будет введено обязательное медстрахование
23 декабря 2020 г. 16:42
Израиль отправил в Азербайджан медицинское оборудование
ФотоИзраиль отправил в Азербайджан медицинское оборудование
23 декабря 2020 г. 15:36
Компания BAT начинает первую фазу клинических испытаний COVID-19 вакцины-кандидата на людях
Компания BAT начинает первую фазу клинических испытаний COVID-19 вакцины-кандидата на людях
23 декабря 2020 г. 12:01
Подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины
Подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины
23 декабря 2020 г. 10:05
Вакцинированным лицам выдадут паспорт COVID-19
Вакцинированным лицам выдадут паспорт COVID-19
23 декабря 2020 г. 08:09
Врач объяснил, что делать с повышенной чувствительностью к холоду
Врач объяснил, что делать с повышенной чувствительностью к холоду
23 декабря 2020 г. 06:28
«Британский» штамм коронавируса немного заразнее обычного
«Британский» штамм коронавируса немного заразнее обычного
23 декабря 2020 г. 04:43
Вниманию лиц, которые откажутся от вакцинации в Азербайджане!
Вниманию лиц, которые откажутся от вакцинации в Азербайджане!
23 декабря 2020 г. 01:10
Глава TƏBİB: Мои родители и члены семьи также будут вакцинированы
Глава TƏBİB: Мои родители и члены семьи также будут вакцинированы
23 декабря 2020 г. 00:41
Рамин Байрамлы: Некоторые врачи самовольно пишут лечение  
Рамин Байрамлы: Некоторые врачи самовольно пишут лечение  
23 декабря 2020 г. 00:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi