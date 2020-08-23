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В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом В Азербайджане зарегистрировано 169новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 151 человек излечился и выписан домой.
Здоровье
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23 августа 2020 г. 16:56
В Азербайджане 169 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 169 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 151 человек излечился и выписан домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, три пациента с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлен 35 274 случай заражения коронавирусной инфекцией, из которых 32 993 человека излечились, 518 пациента умерли, 1 763 - продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведены 5 432 тестов на коронавирус, всего - 873 777.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 169 nəfər koronavirusa yoluxub, 151-i sağalıb

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