Агентство продбезопасности выявило нарушения в 103 объектах

В целях контроля за исполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета министров, Агентством продбезопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжаются рейды в субъектах предпринимательства

В целях контроля за исполнением методических указаний по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных постановлением Кабинета министров, Агентством продбезопасности Азербайджанской Республики (АПБА) продолжаются рейды в субъектах предпринимательства, занимающихся общественным питанием и торговлей пищевой продукцией.

Как сообщили Report в агентстве, 6 августа сотрудники АПБА провели рейд в 62 объектах общественного питания, 179 продуктовых магазинах в Баку, а также в 241 предприятии в регионах. Субъектам предпринимательства разъяснены требования законодательства в области продбезопасности, даны обязательные для исполнения указания и просветительские рекомендации.

В ходе рейда в 103 объектах были выявлены факты несоблюдения и грубого нарушения ряда правил, вытекающих из требований методических указаний, утвержденных постановлением Кабинета министров. В связи с выявленными фактами в рамках требований законодательства в отношении этих предприятий были приняты административные меры.