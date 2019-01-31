АПБА: В прошлом году были возвращены 17 автомобилей с непригодными продуктами

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "В июле-декабре прошлого года в результате контрольных мер в сфере фитосанитарии были обнаружены 461 карантинных и особо опасных вредных организмов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам прошлого года сказал председатель Агентства по продбезопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, в результате мероприятий 17 транспортных средств было возвращено назад: "Сделано 203 предупреждения, 1 дело представлено в правоохранительные органы. Проведено 390 мероприятий по обезвреживанию".

Г.Тахмазли добавил, что за 6 месяцев в страну было импортировано 153,8 тонн продукции, экспортировано – 4330 кг продукции.

За 6 месяцев принято 25 решений о мерах по обезвреживанию. Было возвращено 2000 кг консервов, 2300 кг продукции растительного происхождения, 3098 кг молочной продукции, 3620 литров спиртных напитков, 31 тонна сушеного винограда, 64 тонны семечек подсолнечника, в отношении 1500 тонн зерновых принято решение об обезвреживании".