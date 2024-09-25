Урегулирована цена на еще одну группу лекарств

На сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета принято решение о регулировании цен на очередную группу лекарств.

На сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета принято решение о регулировании цен на очередную группу лекарств.

Об этом Report сообщили в секретариате Тарифного совета.

На заседании утверждена верхний предел цены на 156 новых зарегистрированных государством лекарств, и снижен верхний предел на 50 лекарств. В целях обеспечения надежности поставок также изменен верхний предел цены на 24 лекарства.

Полный перечень лекарственных средств размещен на официальном сайте Тарифного совета.

Решение вступит в силу 1 октября.