Урегулирована цена на еще одну группу лекарств

На сегодняшнем заседании Тарифного (ценового) совета принято решение о регулировании цен на очередную группу лекарств.
Об этом Report сообщили в секретариате Тарифного совета.
На заседании утверждена верхний предел цены на 156 новых зарегистрированных государством лекарств, и снижен верхний предел на 50 лекарств. В целях обеспечения надежности поставок также изменен верхний предел цены на 24 лекарства.
Полный перечень лекарственных средств размещен на официальном
Решение вступит в силу 1 октября.