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Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса

Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет.
Здоровье
12 июля 2021 г. 06:18
Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса

Большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение COVID-19, но точной определенности пока нет.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"До сих пор есть две основные гипотезы - что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение. Поиск исходных вариантов продолжается", - сказал собеседник агентства.

Он признал, что в то же время конспирологи напридумывали уже множество различных версий, однако необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном.

"Дело в том, что тщательно проанализировать надо саму эпидемию. Как она начиналась. Это первое. Второе - анализируется вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов и выделенных от людей. Пока четкой определенности нет - искусственное это или естественное происхождение", - подчеркнул С.Нетесов.

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