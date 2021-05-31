Ученый предупредил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма

Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее

Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире и может вызвать более серьезную пандемию, чем та, которая наблюдалась ранее.

Как передает со ссылкой на ТАСС, мнение декана Школы общественного здоровья имени Со Сви Хука при Национальном университете Сингапура профессора Тэк Ик Ина опубликовала газета The Straits Times.

Он особо отметил "пугающую скорость, с которой данный штамм распространяется в обществе, превосходя возможности специалистов отслеживать, своевременно изолировать инфицированных, а также разрывать цепочки передачи вируса". "Штамм B.1.617.2 может спровоцировать более мощный взрыв пандемии, с которым мировое сообщество еще не сталкивалось ранее", - признал ученый.

Эксперт также предупредил о "большой вероятности появления новых, более вирулентных разновидностей вируса, особенно в тех странах, где осуществляется слабый контроль за пандемией". "Даже Вьетнам, который эффективно боролся с коронавирусом, столкнулся с новой вспышкой заболеваемости, и власти обнаружили [там] новый вариант, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов", - подчеркнул Тэк Ик Ин.

"Наиболее эффективным средством в данной ситуации является вакцинация", - считает ученый. По его словам, "это снижает и риск заражения, и опасность развития серьезных симптомов даже в случае инфицирования".

В конце марта индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.