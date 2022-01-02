Ученые выяснили, насколько "омикрон" опасен для легких

Штамм коронавируса "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19.

Штамм коронавируса "омикрон" наносит гораздо меньший вред легким в сравнении с другими штаммами COVID-19.

Как передает Report, соответствующий препринт исследования американских и японских ученых из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета опубликован в журнале Research Square .

"Омикрон", как выяснили специалисты, может вызывать менее тяжелое течение болезни.

К таким выводам исследователи пришли в результате серии экспериментов на мышах и хомяках. Животные, зараженные "омикроном", в большинстве своем испытывали более легкие симптомы заболевания и реже сталкивались с проблемой потери веса.