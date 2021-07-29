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Ученые в Германии разработали эффективное средство против коронавируса

Ученые в Германии разработали эффективное средство против коронавируса Ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты.
Здоровье
29 июля 2021 г. 22:32

Ученые Геттингенского университета в Германии разработали нанотела, которые эффективно блокируют коронавирус SARS-CoV-2 и его новые опасные варианты.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в The EMBO Journal.

"Нанотела представляют собой уменьшенную версию антител - молекул, которые прикрепляются к вирусам и другим инфекционным агентам и нейтрализуют их. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение", - сказано в публикации.

Отмечается, что создать нанотела ученым помогли альпаки. Исследователи иммунизировали животных, а затем взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител.

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