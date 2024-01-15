О нас

Ученые установили, что бактерии могут способствовать появлению морщин

Ученые установили, что бактерии могут способствовать появлению морщин Новое исследование показало, что количество морщин на лице у женщин может частично зависеть от бактерий, живущих на коже.
Здоровье
15 января 2024 г. 04:52
Ученые установили, что бактерии могут способствовать появлению морщин

Новое исследование показало, что количество морщин на лице у женщин может частично зависеть от бактерий, живущих на коже.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Воздействие ультрафиолетового света — доказанный фактор риска потери эластичности кожи, пятен, морщин и других признаков старения. Как выяснили авторы нового обзора исследований, бактерии также могут сыграть свою роль. Они проанализировали 13 исследований состояния кожи 650 женщин в возрасте от 18 до 70 лет. У участниц с более разнообразным микробиомом (имеющими много разных видов бактерий) на коже было больше мелких морщин. Наличие более разнообразного микробиома имело и пользу: женщины реже страдали от обезвоживания кожи — фактора риска дряблости кожи.

Предыдущие исследования показывали, что у здоровых молодых женщин на лице меньше типов бактерий, чем у пожилых: в молодой коже доминирует бактерия Cutybacteria Acnes, которая живет в порах и питается кожным салом.

Авторы отметили, что на основе их новаторского исследования еще слишком рано говорить о том, существует ли способ остановить появление гусиных лапок или сохранить молодость кожи, используя бактерии. Однако выводы указывают на необходимость дальнейшего изучения роли микробов в старении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Alimlər: Qadınların dərisindəki bakteriyalar üz qırışlarının yaranmasına kömək edə bilər

Самое важное

Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
В этом году еще в пять городов будут возвращены бывшие вынужденные переселенцы
10 января 2024 г. 21:38
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
Президент Ильхам Алиев раскрыл имена тех, с кем он больше всего говорил во время Второй Карабахской войны
10 января 2024 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi