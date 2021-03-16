Ученые связали лишний вес со сверхраспространением COVID-19

Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса

Люди с высоким индексом массы тела (ИМТ) и граждане преклонного возраста могут быть сверхраспространителями коронавируса.

Как передает Report, к такому выводу пришли специалисты из Массачусетского технологического университетов и Гарварда. Они проверили, какое количество респираторных капель могут выделять разные группы людей и проанализировали их пол, вес и возраст. Оказалось, что полные и пожилые выделяют большее количество аэрозоля, то есть в случае заражения будут выдыхать больше вирусных частиц.

"Не было обнаружено корреляции с полом, в то время как значимые корреляции наблюдались между количеством выдыхаемого аэрозоля, возрастом и ИМТ", указано в статье американских ученых.

ИМТ - индекс массы тела. Он рассчитывается как масса тела в килограммах, деленная на квадрат роста в метрах. Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель от 18,5 до 25 соответствует норме. При ИМТ от 25 до 30 диагностируют избыточную массу тела, выше 30 - ожирение.

В эксперименте американских ученых на 18% человек (35 из 194) приходилось 80% выдыхаемого аэрозоля из всей группы. Половина группы (73 человека) с наиболее низким ИМТ выдыхала значительно меньше респираторных капель, чем другая половина с большим весом. Самый низкий уровень выделения вирусных частиц наблюдался у людей младше 26 лет с ИМТ ниже 22.