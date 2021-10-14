Ученые составили рейтинг полезности продуктов

Американские диетологи и специалисты по здоровому питанию из Университета Тафтса составили наиболее полный рейтинг продуктов питания с точки зрения их полезности для здоровья: от лучшего до худшего.

Американские диетологи и специалисты по здоровому питанию из Университета Тафтса составили наиболее полный рейтинг продуктов питания с точки зрения их полезности для здоровья: от лучшего до худшего.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, статья опубликована в журнале Nature Food.

В течение трех лет авторы анализировали и обобщали научные данные о различных характеристиках продуктов питания, положительно или отрицательно влияющих на здоровье.

Система Food Compass была разработана с использованием национальной базы данных США, которая содержит сведения о 8 032 пищевых продуктах и напитках, потребляемых американцами. Исследователи оценивали 54 различные характеристики продуктов в девяти областях, связанных с основными хроническими заболеваниями, такими как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые проблемы и рак, а также с риском нарушения режима питания, особенно для матерей, маленьких детей и пожилых людей.

В конечном варианте классификации каждый продукт, напиток или смешанное блюдо получили оценку Food Compass в диапазоне от 1 (наименее здоровый) до 100 (наиболее здоровый). Авторы определили, что 70 или более - оценка для продуктов и напитков, которые следует поощрять, еду и напитки с оценкой 31–69 следует употреблять в умеренных количествах, а все, что набирает 30 или меньше, следует свести к минимуму.

По основным категориям продуктов питания средний балл составил 43,2. Самая низкая оценка была у закусок и сладких десертов (средний балл 16,4), наибольшую оценку получили овощи (средний балл 69,1), фрукты (средний балл 73,9; почти все сырые фрукты получили 100 баллов), а также бобовые, орехи и семена (средний балл 78,6). Среди напитков средний балл варьировался от 27,6 для газированных и энергетических напитков с сахаром до 67 для фруктовых или овощных соков.

Крахмалистые овощи получили в среднем 43,2 балла, средний балл для говядины составил 24,9; птицы - 42,67; морепродуктов - 67,0.

Ученые также надеются, что их классификация будет способствовать разработке более здоровых пищевых продуктов и изменению состава ингредиентов в популярных продуктах питания и ​​закусках.