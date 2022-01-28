Ученые: Самым эффективным средством борьбы с “омикроном” является бустерная доза

Штамм “Омикрон”, который начал распространяться с ноября, уже преобладает среди остальных штаммов во всем мире. Самым большим его отличием является стремительное распространение. По сообщению Report, его появление уже обросло разного рода кривотолками и к

Штамм “Омикрон”, который начал распространяться с ноября, уже преобладает среди остальных штаммов во всем мире. Его отличает стремительное распространение. По сообщению Report, его появление уже обросло разного рода кривотолками и конспирологическими предположениями. Поначалу бытовали теории о том, что вирус распространяют сильные мира сего в целях сокращения численности населения. Потом поползли слухи о неэффективности вакцин. Некоторые ультра-консервативные круги выдвигают теории, порой доходящие до абсурда, в том числе о зомбировании людей.

Наличие в Азербайджане большого количества конспирологических теорий вокруг пандемии, особенно в отношении вакцин, открыло путь для того, чтобы некоторые люди покупали сертификаты на вакцины, а другие поощряли это. В связи с этим были возбуждены уголовные дела в отношении десятков человек.

Такие случаи замедляют борьбу с пандемией коронавируса, которая продолжается уже 2 года, затрудняя создание коллективного иммунитета в нашем обществе с меньшими осложнениями.

Появление в африканских странах нового штамма, получившего впоследствии название “Омикрон”, поставило вопрос о том, насколько эффективны против него вакцины, в том числе бустерные дозы. Многие вирусологи отмечают эффективность вакцин против этой мутации коронавируса, подчеркивая особую важность бустерной дозы. Между тем, в социальных сетях бытуют инсинуации о вакцинах, публикуются искаженные статистические анализы. Для доказательства неэффективности бустерных доз приводится пример Израиля. Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, доказало, что кампания по ревакцинации в Израиле значительно сократила количество заражений. В исследовании приняли участие 1,3 миллиона человек старше 60 лет, которые были дважды вакцинированы. Среди участников исследования были и те, кому ввели бустерную дозу. Уровень заражения у них снизился в 11,3 раза по сравнению с другой группой.

Различные исследования доказывают, что препараты на основе mRNT обладают наибольшей эффективностью. В частности, Pfizer и его партнер BioNTech заявили, что третья доза их вакцины Comirnaty повышает уровень антител в 25 раз, а также укрепляет иммунитет к новому штамму “Омикрон”. По словам генерального директора BioNTech Угура Шахина, три дозы вакцины эффективны против нового штамма вируса на 70%, тогда как после двух доз этот показатель составляет всего 20-40%.

В то же время директор российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцины - единственное средство борьбы с новым штаммом: ""Омикрон" приводит к не менее тяжелым осложнениям. В странах, где вакцинировано 60-80% населения, болезнь протекает легко. Непривитые перенесут недуг тяжело”.

По данным Associated Press, исследования, проведенные в США, доказали, что вакцины от COVID-19 помогают получившим бустерные дозы в борьбе с омикрон-штаммом. "Все это еще раз говорит о том, сколь важно ревакцинироваться дополнительной дозой", - отмечает автор одного из исследований Эмма Аккорси.

Результаты американских исследований схожи с результатами, полученными учеными из Германии, Южной Африки и Великобритании. По их мнению, используемые вакцины относительно мало эффективны против “омикрона” по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса, однако бустерная доза значительно усиливает защиту от инфекции.

Всемирная Организация Здравоохранения тоже отмечает эффективность бустерной дозы против нового штамма коронавируса.

"По-видимому, наличие бустерной укрепляет иммунитет. Вакцины по-прежнему обладают высокой эффективностью против серьезных заболеваний, госпитализации и летального исхода”, - отмечает представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

По его словам, цель должна состоять в том, чтобы к середине 2022 года во всех странах было вакцинировано 70% населения: “Вакцинируя население, мы можем положить конец острой фазе пандемии”.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что бустерная доза снижает вероятность инфицирования новым штаммом коронавируса, сводя к минимуму тяжелые случаи заболевания и смертность.