Ученые разработали светильник, убивающий коронавирус

Американские ученые и инженеры, экспериментируя со светодиодными светильниками, подобрали такие длины волн, которые убивают коронавирус не только на поверхностях предметов и в помещениях, но и проникают в клетки человека, поражая вирус и там.

Американские ученые и инженеры, экспериментируя со светодиодными светильниками, подобрали такие длины волн, которые убивают коронавирус не только на поверхностях предметов и в помещениях, но и проникают в клетки человека, поражая вирус и там.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Ультрафиолетовый свет широко используют в больницах для стерилизации помещений и инструментов. Ранее в нескольких научных работах их авторы отмечали, что ультрафиолетовое излучение также эффективно для инактивации коронавирусов, которые находятся на поверхности предметов в аэрозольной или жидкой фазе. При поглощении РНК вируса УФ-фотонов образуются димеры пиримидина, предотвращающие дальнейшую репликацию.

Однако возможности использования ультрафиолетового света в качестве терапевтического средства ограничены, так как при больших дозах облучения он может вызывать повреждение геномов млекопитающих, вызывая мутации и нарушая ДНК. Поэтому для инактивации РНК и ДНК-вирусов часто применяют метод фотобиомодуляции, или световой терапии, основанный на использовании света видимого спектра или ближнего инфракрасного диапазона, хотя он и менее эффективен, чем ультрафиолетовый свет.

Американские ученые определили безопасный для человека диапазон волн синего цвета определенной плотности, который убивает вирус SARS-CoV-2, независимо от того, находится он внутри живой клетки или за ее пределами.

Чтобы выяснить, как такой свет безопасен для клеток человека, авторы создали трехмерные клеточные модели из донорских клеток, полученных из бронхов и трахеи одного и того же человека. Созданные модели, имеющие толщину три-четыре слоя клеток мукоцилиарного эпителия, подвергали воздействию света длин волн 385, 405 и 425 нанометров.

Первые, относящиеся к А-диапазону УФ-света, показали снижение жизнеспособности клеток на 50 процентов, вторые — на 25 процентов, в то время как волны длиной 425 нанометров, практически полностью находящиеся в видимой части спектра, не причиняли вреда тканям.

Исследователи надеются, что их новая разработка окажет существенную пользу в борьбе с пандемией коронавируса, особенно в странах и регионах, где не хватает вакцин.