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Ученые разработали новый способ ускорения регенерации мышц после травм

Ученые разработали новый способ ускорения регенерации мышц после травм Ученые из университета Барселоны обнаружили, что любые типы мышечных травм могут восстанавливаться быстрее при периодическом воздействии гипобарической гипоксии — ограниченной доступности кислорода в камере с низким барометрическим давлением (гипобарическ
Здоровье
19 марта 2024 г. 04:44
Ученые разработали новый способ ускорения регенерации мышц после травм

Ученые из университета Барселоны обнаружили, что любые типы мышечных травм могут восстанавливаться быстрее при периодическом воздействии гипобарической гипоксии — ограниченной доступности кислорода в камере с низким барометрическим давлением (гипобарической камере).

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в The Journal of Physiology (JР).

Ученые отметили, что гипобарические камеры уже давно используются для улучшения физической формы спортсменов. В условиях имитации гипобарической гипоксии (уменьшения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе) организм подвергается воздействию среды с низким атмосферным давлением, в которой клетки поглощают меньше кислорода и вырабатывают физиологическую реакцию, связанную с более быстрой регенерацией.

Исследование с участием лабораторных мышей показало, что нахождение в таких гипобарических камерах активирует в организме грызунов особый путь HIF, который играет центральную роль в регуляции метаболизма. В частности, HIF активирует пролиферацию (разрастание) сосудов с помощью эндотелиального фактора роста (VEGF).

Пролиферация сосудов в скелетных мышцах обеспечивает лучшее кровоснабжение, что позволяет мышечным волокнам быстрее восстанавливаться. Также HIF, активированный имитацией гипоксии, ускоряет синтез особых белков, входящих в состав мышечных волокон. Ученые отметили, что таким способом можно ускорять регенерацию тканей при всех типах мышечных повреждений, в том числе саркопении — возрастной потери скелетной мышечной массы.

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