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Ученые обнаружили мутации коронавируса, снижающие эффективность лечения

Ученые обнаружили мутации коронавируса, снижающие эффективность лечения Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили несколько вероятных мутаций, которые позволят коронавирусу уклоняться от иммунной защиты, а также снижать эффективность лечения на основе антител. Это также касается и естественного иммунитета, приобретенног
Здоровье
4 декабря 2021 г. 06:13
Ученые обнаружили мутации коронавируса, снижающие эффективность лечения

Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили несколько вероятных мутаций, которые позволят коронавирусу уклоняться от иммунной защиты, а также снижать эффективность лечения на основе антител. Это также касается и естественного иммунитета, приобретенного в результате инфекций или вакцинации.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые предупредили, что результаты исследования не могут быть напрямую применимы к штамму «омикрон», так как поведение этого варианта будет зависеть от его собственного уникального набора мутаций. По мнению авторов исследования, чем дольше вирус реплицируется в организме человека, тем больше вероятность того, что он продолжит эволюционировать в сторону большей устойчивости к иммунитету и лечению при помощи антител.

Все это означает, что необходимо предотвратить распространения коронавируса, включая массовую вакцинацию во всем мире, чтобы остановить его эволюцию.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. В ВОЗ позднее сообщили о высокой вероятности глобального распространения «омикрона».

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