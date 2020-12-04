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Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19

Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19 Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины подготовили данный обзор
Здоровье
4 декабря 2020 г. 15:51
Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19

Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие тяжелой формы COVID-19, а также может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты опубликованы в журнале Diseases.

Известно, что гормон мелатонин обладает противовоспалительными, иммунорегуляторными и антиоксидантными свойствами, противодействует хроническим нарушениям сна и помогает при диабете, метаболическом синдроме и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины подготовили обзор, в котором собрали доказательства того, что мелатонин может снижать тяжесть протекания COVID-19, а возможно, и ингибировать коронавирусную инфекцию.

Авторы отмечают, что мелатонин эффективно связывает и подавляет образование кальмодулина — белка, который регулирует поверхностную экспрессию ACE2. Кроме того, мелатонин снижает количество провоспалительных цитокинов, которые связаны с тяжелым заболеванием COVID-19, а также оказывает противовоспалительное действие через сиртуин-1 — белок, который подавляет поляризацию макрофагов.

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Версия на английском языке Scientists say melatonin helps to prevent severe COVID-19

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