Ученые назвали вещество, эффективное против COVID-19

Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины подготовили данный обзор

Исследователи из Канады и Аргентины выяснили, что мелатонин в некоторых случаях предотвращает заражение коронавирусом SARS-CoV-2, развитие тяжелой формы COVID-19, а также может стать препаратом, поддерживающим действие вакцины. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты опубликованы в журнале Diseases.

Известно, что гормон мелатонин обладает противовоспалительными, иммунорегуляторными и антиоксидантными свойствами, противодействует хроническим нарушениям сна и помогает при диабете, метаболическом синдроме и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Исследователи из Университета Торонто в Канаде и Папского католического университета Аргентины подготовили обзор, в котором собрали доказательства того, что мелатонин может снижать тяжесть протекания COVID-19, а возможно, и ингибировать коронавирусную инфекцию.

Авторы отмечают, что мелатонин эффективно связывает и подавляет образование кальмодулина — белка, который регулирует поверхностную экспрессию ACE2. Кроме того, мелатонин снижает количество провоспалительных цитокинов, которые связаны с тяжелым заболеванием COVID-19, а также оказывает противовоспалительное действие через сиртуин-1 — белок, который подавляет поляризацию макрофагов.