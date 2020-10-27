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Ученые назвали способ предсказать смерть от коронавируса

Ученые назвали способ предсказать смерть от коронавируса Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти
Здоровье
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27 октября 2020 г. 12:53
Ученые назвали способ предсказать смерть от коронавируса

Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. К такому выводу пришла группа ученых Медицинского колледжа Weill Cornell.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", их статья опубликована в Journal of the American College of Cardiology.

В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели трансторакальную эхокардиографию. Средний возраст испытуемых составлял 64 года, две трети были мужчинами.

У 35% выявили дилатацию правого желудочка — увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки, у 15% диагностировали дисфункцию желудочка, который сокращался реже нормы.

Как показало дальнейшее наблюдение, пациенты с этими проблемами умирали от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений чаще остальных в 1,43 раза и в 2,5 раза соответственно.

Вероятнее всего, это связано с тем, что правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом. Воспаления респираторной системы влияют на насосную функцию сердца за счет увеличения сопротивления кровотоку.

По данным специалистов Weill Cornell, эти дисфункции — пока что самый точный маркер повышенного риска смерти от COVID-19.

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