Ученые: ​COVID-19 начал распространяться в Китае ещё в сентябре

Коронавирус мог появиться в сентябре и не в Ухане. То есть гораздо раньше, чем утверждали китайские власти.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, к такому заключению пришла группа исследователей из Кембриджа.

Причём, по их мнению, он оказался ещё коварнее, чем все думали — после мутации отсиживался месяцами и ждал своего часа.

Учёные определили промежуток, когда вирус мог возникнуть, причём с точными датами: между 13 сентября и 7 декабря. Они также допускают, что "корона" появилась не в городе Ухань (несмотря на то, что местом возникновения вируса считается местный рынок морепродуктов). Исследователи полагают, что COVID-19 возник на юге Китая.

"Вирус, возможно, мутировал в свою окончательную, "подходящую" для человека форму несколько месяцев назад. Но оставался в летучей мыши, другом животном или даже человеке в течение нескольких месяцев, не заражая других людей",- заявил генетик из Кембриджского университета Питер Фостер.

Для того, чтобы это выяснить, команда исследователей проанализировала много штаммов вируса и применила математический алгоритм. Он позволил составить некую "карту" глобального движения организмов во время мутации генов.