Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы

Общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни

В системе здравоохранения будут проведены реформы.

Об этом Report заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев.

По его словам, общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни.

Отметим, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 23 апреля, Теймур Мусаев назначен первым заместителем министра здравоохранения. Другим распоряжением главы государства он также временно исполняет обязанности министра здравоохранения.