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Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы

Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы Общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни
Здоровье
6 мая 2021 г. 12:22
Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы
Теймур Мусаев
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В системе здравоохранения будут проведены реформы.

Об этом Report заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев.

По его словам, общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни.

Отметим, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 23 апреля, Теймур Мусаев назначен первым заместителем министра здравоохранения. Другим распоряжением главы государства он также временно исполняет обязанности министра здравоохранения.

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