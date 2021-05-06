Теймур Мусаев: В системе здравоохранения ожидаются реформы

В системе здравоохранения будут проведены реформы.
Об этом Report заявил первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев.
По его словам, общественность будет проинформирована об этом в ближайшие дни.
Отметим, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым 23 апреля, Теймур Мусаев назначен первым заместителем министра здравоохранения. Другим распоряжением главы государства он также временно исполняет обязанности министра здравоохранения.