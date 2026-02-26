Теймур Мусаев: Минздрав усиливает работу по решению кадрового дефицита в регионах
Здоровье
- 26 февраля, 2026
- 10:59
Минздрав Азербайджана поэтапно реализует реформы в сфере здравоохранения, при этом особое внимание уделяется кадровой политике.
Как сообщает Report, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
По словам министра, кадровая политика нуждается в серьезных преобразованиях. "По вопросу нехватки кадров в регионах создана совместная рабочая группа с участием министерства, TƏBİB и Госагентства по ОМС. Работа в этом направлении продолжается, проводятся регулярные встречи", - отметил Теймур Мусаев.
Комментируя заявления о возможном объединении TƏBİB с министерством, глава ведомства подчеркнул, что вопрос следует адресовать самой TƏBİB.
