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TƏBİB: Вакцины эффективны против штамма AY.4.2 или "Дельта плюс"

TƏBİB: Вакцины эффективны против штамма AY.4.2 или "Дельта плюс" "Штамм AY.4.2 на самом деле не новый, он был идентифицирован в июле".
Здоровье
21 октября 2021 г. 16:43
TƏBİB: Вакцины эффективны против штамма AY.4.2 или Дельта плюс

"Штамм AY.4.2 на самом деле не новый, он был идентифицирован в июле".

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института профилактики TƏBİB Акиф Гурбанов.

А.Гурбанов отметил, что ранее этот штамм назывался “Дельта плюс”: "Основные характеристики штамма “Дельта плюс” - двойная мутация. Она заключается в том, что вирус распространяется быстрее и проявляет определенную резистентность к антителам в организме. Наибольшее распространение этих штаммов наблюдалось в Великобритании. Штаммы "Дельта плюс" являются мутированной формой вируса COVID-19. И после этого тоже ожидаются новые мутации”.

A.Гурбанов сказал, что COVID-19 - это вирус, склонный к мутациям. Ведутся дискуссии о быстром распространении заболевания, о том, что больше всего он обнаруживается среди детей, а также о симптомах, степени тяжести заболевания, и об этом до сих пор нет подтвержденных научных данных: “Лечение и профилактические меры те же самые. И самое главное, эксперты пришли к выводу, что использующиеся в настоящее время вакцины эффективны против штамма AY.4.2 или "Дельта плюс"".

Напомним, что в ряде стран, в том числе в России, обнаружена новая мутация вируса COVID-19 - AY.4.2. Есть даже информация, что она более заразна по сравнению со штаммом "Дельта", что один человек может заразить около 9 человек. Сообщается, что новая мутация более контагиозна, ее симптомы проявляются в более короткие сроки.

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Версия на английском языке Vaccines are effective against AY.4.2 or Delta plus strain – health agency official
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Vaksinlər AY.4.2 və ya "delta plyus" ştamına qarşı effektivdir"

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