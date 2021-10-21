TƏBİB: Вакцины эффективны против штамма AY.4.2 или "Дельта плюс"

"Штамм AY.4.2 на самом деле не новый, он был идентифицирован в июле".

"Штамм AY.4.2 на самом деле не новый, он был идентифицирован в июле".

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института профилактики TƏBİB Акиф Гурбанов.

А.Гурбанов отметил, что ранее этот штамм назывался “Дельта плюс”: "Основные характеристики штамма “Дельта плюс” - двойная мутация. Она заключается в том, что вирус распространяется быстрее и проявляет определенную резистентность к антителам в организме. Наибольшее распространение этих штаммов наблюдалось в Великобритании. Штаммы "Дельта плюс" являются мутированной формой вируса COVID-19. И после этого тоже ожидаются новые мутации”.

A.Гурбанов сказал, что COVID-19 - это вирус, склонный к мутациям. Ведутся дискуссии о быстром распространении заболевания, о том, что больше всего он обнаруживается среди детей, а также о симптомах, степени тяжести заболевания, и об этом до сих пор нет подтвержденных научных данных: “Лечение и профилактические меры те же самые. И самое главное, эксперты пришли к выводу, что использующиеся в настоящее время вакцины эффективны против штамма AY.4.2 или "Дельта плюс"".

Напомним, что в ряде стран, в том числе в России, обнаружена новая мутация вируса COVID-19 - AY.4.2. Есть даже информация, что она более заразна по сравнению со штаммом "Дельта", что один человек может заразить около 9 человек. Сообщается, что новая мутация более контагиозна, ее симптомы проявляются в более короткие сроки.