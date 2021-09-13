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TƏBİB: В Азербайджане наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

TƏBİB: В Азербайджане наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19 "В Азербайджане заболеваемость новым типом коронавируса (COVID-19) некоторое время шла по нарастающей, потом начал наблюдаться постепенный переход к фазе стабилизации заболеваемости".
Здоровье
13 сентября 2021 г. 17:40
TƏBİB: В Азербайджане наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

"В Азербайджане заболеваемость новым типом коронавируса (COVID-19) некоторое время шла по нарастающей, сейчас наблюдается постепенный переход к фазе стабилизации ситуации с распространением инфекции".

Как передает Report, об этом сказала врач-инфекционист рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Назрин Мустафаева.

Она отметила, что число выздоровевших превышает число заразившихся, назвав это положительным явлением.

По словам врача-инфекциониста, профилактика болезни более эффективная мера, чем лечение: "Мы должны стараться не заболеть. Прививки не применяются в профилактике всех заболеваний. В основном вакцины используют в профилактике инфекционных заболеваний.

Нам повезло, что в довольно короткий срок разработаны вакцины, эффективность и безопасность которых доказана, и мы имеем возможность использовать несколько видов препаратов.

Хочу отметить, что заразиться могут и вакцинированные люди, прививка не защищает от заражения. Однако она формирует иммунитет, уберегает от тяжелого течения болезни, госпитализации, и, самое главное, вакцина защищает от смерти".

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Версия на английском языке Number of COVID cases stabilizes in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Azərbaycanda yoluxma hallarında stabillik müşahidə olunur"

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