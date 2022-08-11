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TƏBİB: Угроза для жизни отравившихся в Гёйгёле подростков миновала

TƏBİB: Угроза для жизни отравившихся в Гёйгёле подростков миновала В Гёйгёльскую центральную районную больницу вчера около 16:00 были в тяжелом состоянии доставлены 4 подростка с подозрением на отравление.
Здоровье
11 августа 2022 г. 15:05
TƏBİB: Угроза для жизни отравившихся в Гёйгёле подростков миновала

В Гёйгёльскую центральную районную больницу вчера около 16:00 были в тяжелом состоянии доставлены 4 подростка с подозрением на отравление.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Подростков 2010, 2011, 2013, 2014 г.р. поместили в отделение интенсивной терапии. Учитывая тяжелое состояние подростков, их экстренно доставили в Баку на реанимобиле скорой медицинской помощи в сопровождении врача-реаниматолога. Жизни подростков, помещенных в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, в настоящее время не угрожает опасность, их состояние стабильное. Лечение продолжается под наблюдением врача.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Göygöldə zəhərlənən yeniyetmələrin həyatı təhlükələri yoxdur"

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