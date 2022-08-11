TƏBİB: Угроза для жизни отравившихся в Гёйгёле подростков миновала

В Гёйгёльскую центральную районную больницу вчера около 16:00 были в тяжелом состоянии доставлены 4 подростка с подозрением на отравление.

В Гёйгёльскую центральную районную больницу вчера около 16:00 были в тяжелом состоянии доставлены 4 подростка с подозрением на отравление.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Подростков 2010, 2011, 2013, 2014 г.р. поместили в отделение интенсивной терапии. Учитывая тяжелое состояние подростков, их экстренно доставили в Баку на реанимобиле скорой медицинской помощи в сопровождении врача-реаниматолога. Жизни подростков, помещенных в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра, в настоящее время не угрожает опасность, их состояние стабильное. Лечение продолжается под наблюдением врача.