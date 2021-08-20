TƏBİB рекомендовал пожилым людям привиться третьей дозой вакцины от COVID-19

Уже во многих странах пришли к выводу о том, что введение бустерной дозы по истечении шести месяцев после вакцинации способствует укреплению иммунитета.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Ягут Гараева во время выступления на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров.

"Особенно рекомендуем пожилым людям, медработникам привиться третьей дозой вакцины после прохождения первого и второго этапа вакцинации", - добавила Я.Гараева.