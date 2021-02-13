О нас
Report Georgia
Аудио новости

TƏBİB: Процесс вакцинации продолжается

TƏBİB: Процесс вакцинации продолжается В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 16 января 2021 года "Стратегия вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" с 08 февраля начат процесс вакцинации граждан старше 65 лет.
Здоровье
13 февраля 2021 г. 15:20
TƏBİB: Процесс вакцинации продолжается

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 16 января 2021 года "Стратегия вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" с 8 февраля начат процесс вакцинации граждан старше 65 лет.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в нашей стране в целях борьбы с COVID-19 приняты все необходимые меры для качественной организации процесса вакцинации населения. В медпунктах, выделенных для проведения вакцинации, созданы кабинеты для регистрации, вакцинации и поствакцинального наблюдения. Все комнаты оснащены необходимым медицинским и гигиеническим оборудованием.

С целью оптимизации процесса вакцинации, в Баку этот процесс осуществляется Министерством здравоохранения, в Абшероне, Сумгайыте и регионах нашей страны со стороны TƏBİB.

Процесс вакцинации начался с 18 января, и в первую очередь была проведена вакцинация работников здравоохранения.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Vaksinasiya prosesi davam edir

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
Эсмер Нариманбекова: Люблю знакомить мир с работами азербайджанских художников
9 февраля 2021 г. 09:20
В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
ФотоВ Баку задержаны участники и организаторы свадьбы
7 февраля 2021 г. 12:15
Пожар в Baku Medical Plaza
ФотоПожар в Baku Medical Plaza
8 февраля 2021 г. 21:51
Тяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
ВидеоТяжелое ДТП в Агдаше, погибла семья - ОБНОВЛЕНО
7 февраля 2021 г. 10:11
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
Откроется ли Бакинский метрополитен 15 февраля?
7 февраля 2021 г. 20:21
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
Четверо военнослужащих Азербайджанской армии подорвались на мине
9 февраля 2021 г. 15:00
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
Проживающие в грузинском селе азербайджанцы провели акцию протеста
8 февраля 2021 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi