TƏBİB: Процесс вакцинации продолжается

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 16 января 2021 года "Стратегия вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" с 08 февраля начат процесс вакцинации граждан старше 65 лет.

В соответствии с распоряжением Кабинета министров от 16 января 2021 года "Стратегия вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" с 8 февраля начат процесс вакцинации граждан старше 65 лет.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что в нашей стране в целях борьбы с COVID-19 приняты все необходимые меры для качественной организации процесса вакцинации населения. В медпунктах, выделенных для проведения вакцинации, созданы кабинеты для регистрации, вакцинации и поствакцинального наблюдения. Все комнаты оснащены необходимым медицинским и гигиеническим оборудованием.

С целью оптимизации процесса вакцинации, в Баку этот процесс осуществляется Министерством здравоохранения, в Абшероне, Сумгайыте и регионах нашей страны со стороны TƏBİB.

Процесс вакцинации начался с 18 января, и в первую очередь была проведена вакцинация работников здравоохранения.