TƏBIB об иммунном сертификате для переболевших коронавирусом

“Сегодня в Азербайджане доступны 4 вида вакцин, ими можно привиться в Баку".

“Сегодня в Азербайджане доступны 4 вида вакцин, ими можно привиться в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая департаментом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Ягут Гараева во время выступления 26 июля на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По ее словам, во всех регионах мобильными группами вводятся вакцины Sinovac и Aztrazeneca: "В ближайшее время повсеместно станет доступно использование всех 4 видов вакцин. Посредством мобильной вакцинации введено более 62 тыс. вакцин".

Я.Гараева сказала, что переболевшие лица спустя 6 месяцев могут сделать одну дозу вакцины и получить сертификат об иммунитете.