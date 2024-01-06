TƏBİB назвал причину смерти шестилетнего ребенка в Шеки

TƏBİB назвал причину смерти шестилетнего ребенка в Шеки.

TƏBİB назвал причину смерти шестилетнего ребенка в Шеки.

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что, по словам родителей ребенка, с последних дней декабря 2023 года у братьев Мамишова Юсифа и Мамишова Али, жителей села Сарыджа Шекинского района, наблюдался кашель, высокая температура, слабость, потливость.

Было отмечено, что днем 3 января в отделение неотложной помощи Шекинской центральной районной больницы поступил звонок в связи с состоянием обоих детей. При госпитализации состояние Мамишова Юсифа Исмаил оглу было тяжелым, проведены подробные лабораторные, диагностические исследования, пациенту была сделана внутривенная инфузия, он был помещен в отделение инфекционных заболеваний.

"5 января около 16:00 состояние Мамишова Юсифа Исмаил оглу ухудшилось. Пациента осмотрели педиатр, реаниматолог совместно с главным врачом, были проведены дополнительные обследования, анализы крови, после чего ребенка перевели в отделение интенсивной терапии. Наблюдения и лечение продолжались. Ночью ребенок с диагнозом "Корь, осложненная пневмонией", был интубирован и подключен к аппарату искусственного дыхания, однако, несмотря на все меры интенсивной терапии и реанимации, 6 января около 05:50 скончался от легочно-сердечной недостаточности.

Его брат Мамишов Али Исмаил оглу 3 января был доставлен в отделение неотложной помощи Шекинской центральной районной больницы и после оказания первой помощи и обследований помещен в инфекционное отделение. При поступлении состояние ребенка было умеренно тяжелым. Однако его родители, отказавшись от лечения, забрали его из отделения, а затем снова доставили в отделение неотложной помощи. В отделении неотложной помощи пациенту снова были оказаны квалифицированная медицинская помощь, проведены лабораторные анализы, он был эвакуирован бригадой скорой помощи в медицинское учреждение в Баку в состоянии средней тяжести".

Отметим, что начальник медпункта села Сарыджа Шекинского района неоднократно проводил профилактические беседы с членами семьи несовершеннолетнего о необходимости привлечения к вакцинации детей, однако родители отказались от вакцинации, их письменный отказ об этом был задокументирован.