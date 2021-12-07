TƏBİB: Мы нацелены применить модели здравоохранения развитых стран в Азербайджане

Исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения и Агентства США по международному развитию (US

Исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения и Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане.

Как передает Report, в ходе встречи В.Гурбанов отметил, что взаимное сотрудничество с обеими организациями сыграло значимую роль в обеспечении доступности медицинских услуг в нашей стране.

В.Гурбанов также отметил, что многое было сделано для привлечения в страну медиков, уехавших на учебу за рубеж и оставшихся там работать, также ведутся работы по повышению знаний и навыков среднего медперсонала. Он отметил, что одной из основных целей является применение в Азербайджане моделей здравоохранения развитых стран.

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи выразила признательность за поддержку и внимание к реализуемым проектам.

Директор миссии USAID в Азербайджане Джей Сингх затронул важность обмена опытом между странами в повышении знаний и навыков медработников, подготовке специализированных кадров.

Затем состоялся обмен мнениями о предстоящей работе в рамках совместного сотрудничества.