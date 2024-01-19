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TƏBİB: Девять пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку находятся в тяжелом состоянии

TƏBİB: Девять пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку находятся в тяжелом состоянии Лечение десяти человек, пострадавших в результате взрыва в мебельном цехе в Баку, продолжается в медицинских учреждениях столицы.
Здоровье
19 января 2024 г. 12:31
TƏBİB: Девять пострадавших при взрыве в мебельном цехе в Баку находятся в тяжелом состоянии

Лечение десяти человек, пострадавших в результате взрыва в мебельном цехе в Баку, продолжается в медицинских учреждениях столицы.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), девять пациентов проходят лечение в ожоговом центре при Медцентре имени Нариманова.

Состояние троих из них оценивается как стабильно тяжелое, шести пациентов - средней тяжести.

В TƏBİB сообщили, что один пациент помещен в Клинический медицинский центр, а двое пострадавших выписаны на амбулаторное лечение.

Напомним, что после взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 9 человек. В результате взрыва пострадали 24 человека.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: "Bakıda sexdəki yanğında xəsarət alanların 9-nun vəziyyəti ağırdır"

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