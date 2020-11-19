TƏBİB: 45 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

На сегодняшний день число пациентов, получающих лечение в отделениях интенсивной терапии, составляет 409

"Когда мы только начали проводить тесты на выявление коронавируса, максимально возможное количество тестов было 5 тысяч. Сейчас за счет ввезенных в страну устройств мы можем проводить 13 тысяч тестов".

Как передает Report, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сообщила завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, на сегодняшний день число пациентов, получающих лечение в отделениях интенсивной терапии, составляет 409. Число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких достигло 45.