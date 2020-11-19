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TƏBİB: 45 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

TƏBİB: 45 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ На сегодняшний день число пациентов, получающих лечение в отделениях интенсивной терапии, составляет 409
Здоровье
19 ноября 2020 г. 14:53
TƏBİB: 45 пациентов с COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ

"Когда мы только начали проводить тесты на выявление коронавируса, максимально возможное количество тестов было 5 тысяч. Сейчас за счет ввезенных в страну устройств мы можем проводить 13 тысяч тестов".

Как передает Report, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сообщила завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, на сегодняшний день число пациентов, получающих лечение в отделениях интенсивной терапии, составляет 409. Число подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких достигло 45.

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Версия на азербайджанском языке COVID-19-a görə süni nəfəs aparatına qoşulanların sayı 45-dir

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