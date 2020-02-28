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TƏBİB о состоянии здоровья пациента с коронавирусом

TƏBİB о состоянии здоровья пациента с коронавирусом
© Report / Sultana Ahmadbayli

"Гражданин России 1997 г.р. был доставлен в специальный карантинный центр с высокой температурой. После сдачи необходимых анализов у него выявили коронавирус. Состояние больного сейчас удовлетворительное". 

Как сообщает Report, об этом на проведенном в связи с коронавирусом брифинге оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Ягут Гараева. 

По ее словам, в пограничных пропускных пунктах осуществляются двухэтапные проверки: "Персонал всех больниц обеспечен защитными средствами. Больницы получили все необходимые лекарства. Выделены Гобустанская, Астаринская, Джалилабадская районные больницы, дополнительно - Билясуварская, Масаллинская больницы, Клинический медицинский центр №1 в Баку, Научно-исследовательский институт легочных заболеваний и Детская больница №7".

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