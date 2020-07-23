Т-клетки в борьбе против COVID-19, когда антитела ослабевают

Антитела стали знакомым словом в эпоху пандемии, возможно, наводя на мысль, что они - лучшая надежда для сдерживания смертельного коронавируса

Антитела стали знакомым словом в эпоху пандемии, возможно, наводя на мысль, что они - лучшая надежда для сдерживания смертельного коронавируса. Но когда на этой неделе были опубликованы важные данные о вакцинах, в центре внимания оказался новый мало известный широкой публике иммунный игрок: Т-клетки. Как сообщает Report, об этом пишет Bloomberg.

Т-лимфоциты, или T-клетки — это главное оружие организма. Они выделяются из лейкоцитов в костном мозге, чтобы убивать вирусы, когда иммунная система нуждается в дополнительной помощи. Они играют важную роль в приобретенном иммунном ответе. Обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены, усиливают действие моноцитов и многое другое.

Основной функцией Т-клеток является реакция на патогены, прежде неизвестные иммунной системе организма. После того, как Т-клетки распознают антиген, они становятся активированными. Активированные клетки начинают активно делиться, образуя клон вируса.

Эти клетки привлекают внимание к последним исследованиям и напоминают о том, что защитные силы организма опираются на более чем одно оружие. Большая часть иммунного ответа на COVID-19 до сих пор остается загадкой - особенно после того, как исследователи обнаружили, что более высоко оцениваемым антителам не хватает выносливости.

"Антитела - это лишь малая часть картины", - считает Пол Гриффин, доцент медицины в Университете Квинсленда в Брисбене, который ведет клинические испытания двух потенциальных вакцин против COVID-19. "Мы еще не дошли до полного понимания" иммунитета людей к новому коронавирусу, считает ученый.

Поскольку пандемия охватила мир штурмом, ученые сначала сосредоточились на антителах, потому что их выявление является основой для большинства успешных вакцин. Кроме того их также легче измерить, чем Т-клетки, и их можно использовать для оценки предшествующей инфекции.

Однако исследование, показывающее, что у пациентов с легкими заболеваниями антитела быстро уменьшаются, подорвало надежды на то, что они обеспечат некоторую длительную форму иммунитета.

Напротив, Т-клетки могут убивать инфицированные вирусом клетки, помнить прошлые болезни на протяжении десятилетий. Например, люди, инфицированные другим типом коронавируса, который был причиной эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, до сих пор имеют Т-клеточный ответ на заболевание 17 лет спустя.

Это говорит о том, что Т-клетки, по крайней мере гипотетически, могут быть готовы защитить выживших от атипичной пневмонии от инфекции почти два десятилетия спустя и могут усилить их защиту от СOVID-19, cчитает Гриффин.

Возможно, именно Т-клетки в конечном итоге подавляют и притупляют пандемический вирус, который уже унес жизни более 600 000 человек менее чем за семь месяцев.