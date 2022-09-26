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Свыше 6,5 млн инфицированных COVID-19 в мире умерли

Свыше 6,5 млн инфицированных COVID-19 в мире умерли Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 615 090 698.
Здоровье
26 сентября 2022 г. 09:53
Свыше 6,5 млн инфицированных COVID-19 в мире умерли

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 615 090 698.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 536 963 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило: США - 96 070 980 и 1 056 416, Индия - 44 572 243 и 528 530, Франция - 35 304 648 и 155 927, Бразилия - 34 624 427 и 685 750, Германия - 32 952 050 и 149 458.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 839.1. В США на 1 млн жителей скончались 3 229 человек, Индии - 375, Бразилии - 3 176, Франции - 2 361, Германии - 1 771.

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