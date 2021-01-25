Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом

Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем.

Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем.

Как передает Report, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь Салынцев.

Эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, отметил специалист.

"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии", - пояснил Салынцев.

По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм от COVID-19, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.

Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.

"Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи", - пояснил Игорь Салынцев.