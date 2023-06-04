Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 9 человек.
Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.
Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 861 человек. Из них излечились и выздоровели 821 548 человек, умерли - 10 277, в настоящее время число активных больных составляет - 36.
За сутки в Азербайджане сделано 18 прививок от коронавируса.
Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 965 844.