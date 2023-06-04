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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 9 человек.
Здоровье
4 июня 2023 г. 17:36
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 2 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 9 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 861 человек. Из них излечились и выздоровели 821 548 человек, умерли - 10 277, в настоящее время число активных больных составляет - 36.

За сутки в Азербайджане сделано 18 прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 965 844.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19-a yoluxanların və peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

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