Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 5 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 10 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 5 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 10 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 732 человека. Из них излечились и выздоровели 821 386 человек, умерли - 10 272, в настоящее время число активных больных составляет - 74.



За сутки в Азербайджане сделано 32 прививки от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 963 989.

