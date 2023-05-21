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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 5 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 10 человек.
Здоровье
21 мая 2023 г. 16:42
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 5 новых фактов заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 10 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 732 человека. Из них излечились и выздоровели 821 386 человек, умерли - 10 272, в настоящее время число активных больных составляет - 74.

За сутки в Азербайджане сделано 32 прививки от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 963 989.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada 5 nəfər koronavirusa yoluxub

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