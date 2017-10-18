 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стала известна предварительная причина смерти матери при родах в Гобустане

    Представитель минздрава: Тело передано на патоморфологическое вскрытие© Report

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Стала известна предварительная причина смерти матери при родах в Гобустанском районе.

    Как передает Report, об этом сообщила журналистам председатель комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

    По ее словам, это были четвертая беременность и роды Зумруд Гюнешли 1988 г.р.: "Предварительной причиной смерти матери после родов предполагается кровотечение. Тело передано на патоморфологическое вскрытие. Ответ экспертизы будет готов приблизительно через неделю, и тогда установят точную причину".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi