Стала известна предварительная причина смерти матери при родах в Гобустане

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Стала известна предварительная причина смерти матери при родах в Гобустанском районе.

Как передает Report, об этом сообщила журналистам председатель комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

По ее словам, это были четвертая беременность и роды Зумруд Гюнешли 1988 г.р.: "Предварительной причиной смерти матери после родов предполагается кровотечение. Тело передано на патоморфологическое вскрытие. Ответ экспертизы будет готов приблизительно через неделю, и тогда установят точную причину".