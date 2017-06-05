Стала известна больница в Турции, куда помещен министр энергетики Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

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Стамбул. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев помещен в стамбульскую клинику "Florence Nightingale". Об этом турецкому бюро Report заявил глава Вакфа группы "Мармара" Аккан Сувер.

По его словам, врачи заявили, что состояние министра нормальное.

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Стамбул. 5 июня. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, доставленный в Турцию из-за серьезных проблем со здоровьем, помещен в клинику "Amerikan Hastanesi" в Стамбуле.

Как сообщает турецкое бюро Report, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Было отмечено, что лечение Н.Алиева продолжается в интенсивной форме.

Отметим, что 4 июня Н.Алиев был помещен в Центральную больницу нефтяников с диагнозом остановки сердца. После вмешательства врачей его удалось вернуть к жизни. Лечение министра энергетики в больнице продолжилось в реанимации, было проведено стентирование сосудов сердца.

Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. После проведения обследования и по итогам консилиума вместе с азербайджанскими врачами было принято решение доставить Н.Алиева в Турцию и продолжить лечение в одной из турецких больниц. Минувшей ночью в сопровождении турецких врачей министр на частном самолете был доставлен в Турцию.