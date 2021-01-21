США возобновят финансирование ВОЗ

Соединенные Штаты возобновят финансирование ВОЗ, поскольку президент Джо Байден переходит к более широкому международному сотрудничеству в борьбе с Covid-19, а также запускает план на 1,9 триллиона долларов по борьбе с пандемией

Соединенные Штаты возобновят финансирование ВОЗ, поскольку президент Джо Байден переходит к более широкому международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19, а также запускает план на 1,9 триллиона долларов по борьбе с пандемией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, в свой первый день работы Байден отправил ведущего эксперта Энтони Фаучи в Швейцарию и подтвердил, что отменил решение бывшего президента Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В трудных обстоятельствах эта организация сплотила научное и исследовательское сообщество, чтобы ускорить разработку вакцин, методов лечения и диагностики", - сказал Фаучи на встрече ВОЗ в Женеве, подтвердив, что США будут продолжать выплачивать организации свои взносы.

Новый президент стремится вакцинировать 100 миллионов человек в течение следующих 100 дней, увеличить использование масок и тестирование, расширить кадры общественного здравоохранения.