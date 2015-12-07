​Создана бригада психологов для оказания психологической помощи близким пострадавших на платформе в месторождении "Гюнешли"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Состояние пострадавших в результате аварии и пожара на 10-ой платформе в месторождении "Гюнешли" находится под непосредственным контролем министра здравоохранения Октая Ширалиева.

Как сообщает Report, информацию распространил минздрав.

Отмечается, что согласно специальному распоряжению О.Ширалиева, создана группа психологов для оказания психологической помощи близким пострадавших и погибших в результате аварии: "Сегодня психологи вновь побывали в Центральной больнице нефтяников, оказали им необходимую помощь. Принимаются необходимые шаги для скорейшего выздоровления пострадавших".