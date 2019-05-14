Состояние спрыгнувшего в Баку со второго этажа школы ученика тяжелое

"Состояние ученика, спрыгнувшего в Баку со второго этажа школы, среднетяжелое".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абдубекиров.

По его словам, у ребенка имеется перелом без смещения коленной чашечки и перелом локтевого сустава: "Сейчас он в реанимации. Состояние ребенка среднетяжелое и стабильное".

Отметим, что 13 мая ученик VIII класса бакинской полной средней школы №273 спрыгнул со второго этажа школы. В школе сообщили, что ученик с целью побега с уроков сбросил сначала с окна классной комнаты на втором этаже портфель, а после прыгнул сам. Ребенок размещен в Клиническую городскую больницу №1.

В Управление образования г.Баку сообщили, что в связи с инцидентом ведется разбирательство.