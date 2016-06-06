Состояние двоих раненых в автобусной аварии в Хызы средней тяжести

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало информацию о состоянии раненых в автобусной аварии в Хызы.

Как сообщила Report сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова, 6 из 15 раненых, госпитализированных в больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт после аварии 29 мая, выписаны домой: "В настоящее время в больнице находятся 9 человек. Один из них, получивший тяжелую черепно-мозговой травму, вышел из тяжелого состояния, сейчас его состояние оценивается как среднетяжелое. Он был прооперирован, операция прошла успешно. Больной идет на поправку".

С.Ахмедова отметила, что госпитализированные в 1-й городской клинический медицинский центр Нигяр Казымлы 2005 года рождения и ее мать Рахманова Лала Рахман гызы продолжают лечение в больнице: "Состояние Рахмановой Лалы хорошее, ее можно выписать домой, а состояние Нигяр Казымлы оценивается как среднетяжелое".

Напомним, что 29 мая в поселке Алтыагадж Хызинского района автобус, перевозивший студенческий и педагогический состав Сумгайытского государственного технического колледжа, попал в аварию. В результате ДТП 3 человека погибли, еще 21 ранен.