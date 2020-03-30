Ибрагим Мамедов: Скорость распространения коронавирусной инфекции в разы быстрее выздоровления

"Если мы проявим солидарность и будем придерживаться этого режима в течение 20 дней, я считаю, что число выздоровлений будет быстро расти, а динамика изменится".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день скорость распространения коронавирусной инфекции в стране в разы превышает скорость выздоровления: "Если мы изменим эту динамику, то есть увеличим скорость выздоровления, то через 20 дней постепенно возможны послабления".

И. Мамедов добавил, что пакет предложений, представленных в Кабинет министров по социальной защите, находится на завершающей стадии обсуждения: "Малоимущие и те, кто работают сдельно, вообще не должны волноваться. Они должны знать, что находятся под защитой государства".