Сколько коронавирус живет на поверхностях? - ВИДЕО

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) подготовило видеоролик о продолжительности жизни коронавируса (COVID-19) на различных поверхностях.

Как сообщает Report, согласно данным Госагентства, на пластиковых поверхностях вирус живет 5 дней, на стеклянной поверхности - 4 дня, на железе - 48 часов, от 2-х до 8-и часов на алюминиевой поверхности, на бумаге - 4-5 дней, до 8 часов на резиновых перчатках, 4 дня на деревянной поверхности.

В видеоролике отмечена важность регулярной дезинфекции поверхностей, которых вы ежедневно касаетесь в своих домах: "Помните, что гигиена является залогом вашего здоровья".