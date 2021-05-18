Сегодня в Азербайджане начинается вакцинация препаратом "Sputnik V"

В Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы

В Азербайджане продолжается процесс вакцинации в соответствии со стратегией вакцинации от COVID-19 на 2021-2022 годы.

Как сообщает Report, с сегодняшнего дня граждане смогут вакцинироваться препаратом российского производства "Спутник V” в Бакинском центре здоровья, расположенном по адресу проспект Азадлыг, 112.

Каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не имеющий противопоказаний, может быть вакцинирован. Вакцина "Sputnik V" уже признана в 65 странах мира.

Напомним, что 11 марта премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал распоряжение об импорте 300 000 доз "Спутника V" из России в Азербайджан. После этого минздрав республики одобрил использование вакцины российского производства.

2 мая вакцины "Sputnik V" были доставлены в Азербайджан.