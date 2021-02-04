Самые частые услуги, оказанные по ОМС в Азербайджане

По обращениям оказано 8 339 508 медицинских услуг

Согласно предоставленным в Госагентство обязательного медицинского страхования предварительным отчетам центральных больниц и их структурных подразделений, а также лечебно-диагностических центров, функционирующих на 23 административных территориях, где применяется ОМС, в течение 2020 года 1 147 834 человека обратились в указанные учреждения 4 170 432 раза.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

По его словам, по обращениям оказано 8 339 508 медицинских услуг:

"50% населения, официально зарегистрированного на этих территориях, смогли обратиться в медучреждения и воспользоваться предоставленными услугами.

В пятерку городов и районов с наибольшим числом обращений входят: город Мингячевир (449 837), Хачмазский (348 856), Агдашский (328 756), Загатальский (291 814) и Евлахский (275 779) районы".

Председатель правления отметил, что больше всего медуслуг предоставили Мингячевирская городская центральная больница (1 156 586), Хачмазская (615 557), Агдашская (512 834), Евлахская (512 451) и Шекинская (510 891) центральные районные больницы.

"Большинство обращений было связано с общим медосмотром (включая обследование призывников) (503 381), заболеваниями системы кровообращения (210 201), дыхательной системы (179 376), эндокринной системы, обмена веществ и пищевых расстройств (171 622), мочеполовой системы (148 907) и пищеварительной системы (135 803)", - отметил З.Алиев.